Leite diz ter "boa expectativa" sobre pleito do RS para suspensão de dívida com a União

(Reuters) -O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse nesta segunda-feira que o pedido do governo gaúcho ao governo federal é de suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União e a "quitação" dos valores referentes ao período em que os pagamentos estiverem suspensos.

"O nosso pedido oficial é a suspensão do pagamento da dívida com a quitação desse período. O governo do Rio Grande do Sul vai precisar ao longo desses próximos anos o maior fôlego possível", disse Leite em entrevista coletiva em Porto Alegre para atualizar informações sobre as enchentes que têm devastado o Estado.

O governador indicou que tem tido conversas "positivas" com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que tem uma "boa expectativa" para o tratamento deste tema. Ele afirmou ver "boa vontade" do governo federal para ajudar o Rio Grande do Sul no momento de crise.