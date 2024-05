Melinda Gates deixará copresidência da Fundação Gates

Melinda French Gates informou nesta segunda-feira que está deixando o cargo de copresidente do conselho da Fundação Bill e Melinda Gates, uma das maiores fundações de caridade privada do mundo, cofundada por ela e seu ex-marido Bill Gates há mais de vinte anos.

Bill e Melinda Gates pediram divórcio em 2021, após 27 anos de casamento, mas prometeram continuar seu trabalho filantrópico juntos.

"Sob os termos do meu acordo com Bill, ao sair da fundação, terei um adicional de 12,5 bilhões de dólares para dedicar ao meu trabalho em prol das mulheres e das famílias", disse Melinda Gates em uma publicação no X.