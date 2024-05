Moradores desistem de cidades do interior do RS novamente alagadas por chuvas: "Vai virar rio"

A algumas quadras dali, a família de Maria Marlene Venâncio limpava com escova e sabão cada objeto encontrada dentro de casa que não tinha sido levada pela enchente. Em setembro, a residência construída por ela para abrigar toda a família de sete pessoas foi levada pelas águas. Hoje, mora em uma casa alugada onde a água chegou a um metro e meio de altura.

Nascida em Muçum, Marlene voltou à cidade para construir a casa de seus sonhos e, segundo ela, envelhecer junto à família, e agora não sabe o que fazer. Não quer ir embora da cidade, mas não sabe se vai poder ficar.

"Acho que futuramente Muçum vai virar rio. Realmente é de se pensar que vai ficar difícil para nós vivermos aqui. Só se a meteorologia mudar. Quem tem poder (financeiro) está indo embora", disse.

Seu irmão Pedro e a mulher, Andrea, mudaram de volta para a cidade em 2020 para dar uma vida mais tranquila para a filha de 12 anos, mas já decidiram voltar para Porto Alegre.

"Infelizmente vamos ter que voltar. Não tenho mais como, não tenho mais estrutura para ficar, são muitas perdas. Uma chuvinha a gente já fica em alerta", disse Andrea.

Ao longo das ruas em Muçum e nas vizinhas Roca Sales, Colina e Encantado, assim como na grande maioria das cidades do Vale do Taquari, o que se vê depois da água baixar são móveis, roupas, máquinas e destroços empilhados na frente de todas as casas. Um testemunho de que todas aquelas famílias terão que recomeçar, mais uma vez, em poucos meses.