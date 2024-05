Presidente do UBS alerta sobre risco de atrasos em integração com CS

"Estamos bastante convencidos de que nosso risco real são atrasos, em vez de nossa capacidade de execução", disse Ermotti em evento da Reuters.

O UBS está integrando 300 dos 3.000 aplicações do Credit Suisse e o banco está tentando reduzir os riscos para os clientes à medida que combina as plataformas, disse ele.

"O risco real é ter que atrasar a realização de sinergias. Portanto, nesse sentido, é claro, precisamos planejar e ser confiáveis no que fazemos. Estou confiante de que estamos caminhando na direção certa", acrescentou Ermotti.

A migração dos clientes do Credit Suisse para as plataformas do UBS começa este ano e a meta de desativar 30% dos aplicativos do Credit Suisse será o "máximo" que poderemos alcançar em 2024, disse o presidente-executivo.

O UBS espera uma economia de custos de 13 bilhões de dólares com a aquisição, que, segundo Ermotti, resultará principalmente da redução do número de funcionários, mas também da fusão dos sistemas de TI.

O executivo se recusou a falar sobre demissões, dizendo apenas que serão um "exercício doloroso". O banco, que emprega mais de 111mil pessoas, tentará reduzir a força de trabalho por meio de aposentadorias antecipadas, atritos e terceirização, sempre que possível, mas os cortes de pessoal são "inevitáveis", disse ele.