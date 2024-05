Shein se prepara para IPO em Londres em meio a obstáculos nos EUA, dizem fontes

A Shein, que, de acordo com uma das fontes, foi avaliada em 66 bilhões de dólares em uma captação de recursos no ano passado, começou a se envolver com as equipes de Londres de seus consultores financeiros e jurídicos para explorar uma listagem na LSE este ano, disseram a fonte e uma outra pessoa familiarizada com o assunto.

A empresa de moda fundada na China também procurou gestores de fundos sediados em Londres para reuniões introdutórias antes do lançamento, afirmou outra fonte com conhecimento direto do assunto.

A Shein e a LSE não quiseram comentar. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) não respondeu a um pedido de comentário.

A Shein entrou com um pedido confidencial de IPO junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em novembro e procurou a CSRC para obter a aprovação de Pequim no mesmo mês, disseram as fontes.

O plano para uma IPO nos EUA ainda está oficialmente sobre a mesa, mas a empresa sediada em Cingapura tem tido dificuldades em superar os obstáculos regulatórios nos EUA e na China, em meio a críticas de parlamentares norte-americanos sobre supostas práticas irregulares de trabalho e ações judiciais de concorrentes.

Neste ano, a CSRC informou à Shein que o órgão regulador não recomendaria uma IPO nos EUA devido aos problemas da cadeia de suprimentos da empresa, disse uma outra fonte.