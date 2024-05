Wall St sobe com dados de inflação no foco

"Não só os lucros estão sendo melhores do que o previsto, como também as perspectivas foram elevadas", disse Thomas Hayes, presidente da Great Hill Capital LLC.

"O mercado gosta disso, mas também precisa obter algum nível de conforto de que a inflação não está voltando a subir e que está potencialmente diminuindo para dar ao Fed cobertura para pelo menos um ou talvez dois cortes antes do final do ano."

O núcleo dos preços ao consumidor deve ter subido 0,3% em abril sobre o mês anterior, para um aumento anual de 3,6%, de acordo com as previsões de economistas em uma pesquisa da Reuters para o dado que será divulgado na quarta-feira.

Os investidores também se concentrarão em uma série de outras leituras econômicas nesta semana, incluindo preços mensais ao produtor, vendas no varejo e pedidos semanais de auxílio-desemprego.

Operadores estão precificando cortes de 44 pontos-base nos juros até o final de 2024, de acordo com o aplicativo de probabilidades de taxas do LSEG, com as chances de um corte de pelo menos 25 pontos-base em setembro em 66%.

O Dow Jones subia 0,24%, a 39.606,66 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,14%, a 5.229,98 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,27%, a 16.384,37 pontos.