Ata do Copom trouxe explicações técnicas e adequadas, diz Haddad

A ata da última reunião do Copóm (Comitê de Política Monetária) divulgada na manhã desta terça-feira veio muito técnica e adequada, com argumentos pertinentes e defensáveis, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em entrevista a jornalistas, Haddad afirmou que impressões negativas geradas no mercado na última semana diante da divisão na diretoria do BC se dissiparam com a publicação da ata nesta terça.

O documento mostrou que apesar da divisão no colegiado sobre a intensidade do corte na Selic este mês, todos os diretores do BC defenderam uma política monetária mais contracionista, cautelosa e sem indicação futura sobre os juros.