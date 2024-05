BTG Pactual terá terminal exclusivo de passageiros no aeroporto de Guarulhos

SÃO PAULO (Reuters) - O BTG Pactual anunciou nesta terça-feira que terá um terminal exclusivo para passageiros em voos comerciais no Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU Airport), que deve ser inaugurado no segundo semestre, com a estimativa de que 36 mil passageiros utilizem o serviço anualmente.

A construção e operacionalização do terminal em Guarulhos serão de responsabilidade da Aero Empreendimentos (AESA), de propriedade do BTG, via um Fundo de Participação em Investimento (FIP) gerido pelo maior banco de investimentos da América Latina.

Em modelo "pay per use", com uma tarifa de lançamento de até 590 dólares, o novo terminal atenderá a todos os passageiros da aviação comercial que tenham voos agendados em um dos terminais de Guarulhos. Clientes que utilizem o cartão BTG Pactual no pagamento terão desconto de até 20%.