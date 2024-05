CSN eleva previsão de alavancagem em 2024

SÃO PAULO (Reuters) - A CSN aumentou previsão de alavancagem para 2024, mas se comprometeu a trabalhar para reduzi-la "nos próximos anos", segundo comunicado do grupo ao mercado na noite de segunda-feira.

A CSN disse que agora espera um índice de dívida líquida sobre Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2,50 vezes no final deste ano, acima de uma previsão anterior de menos de 2 vezes.

A companhia encerrou o primeiro trimestre com nível de alavancagem de 3,13 vezes ante 2,45 vezes no final do primeiro trimestre de 2023, em meio a uma queda de 39% do resultado operacional medido pelo Ebitda.