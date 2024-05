Eneva tem prejuízo de R$60,9 mi no 1º tri, após lucro um ano antes

(Reuters) - A Eneva registrou um prejuízo líquido de 60,9 milhões de reais no primeiro trimestre, versus lucro de 222,9 milhões de reais no mesmo período do ano passado, mostrou relatório de resultados divulgado nesta terça-feira.

O resultado líquido é descontado da participação dos minoritários das subsidiárias, acrescentou a empresa.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) alcançou 1,09 bilhão de reais no período, recuo de 6,8% no comparativo anual, com margem Ebitda passando de 47,5% para 54,3%.