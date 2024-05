Ibovespa hesita na abertura com atenções voltadas para ata do Copom e balanços

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa hesitava nos primeiros negócios desta terça-feira, com agentes financeiros analisando a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central e uma nova bateria de resultados de empresas, entre eles os números de Petrobras e Natura&Co.

Às 10h05, o Ibovespa tinha variação positiva de 0,02%, a 128.185,68 pontos, com dados de preços ao produtos nos Estados Unidos também ocupando a atenção. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 12 de junho, recuava 0,31%.

(Por Paula Arend Laier)