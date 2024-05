Natura&Co espera resultado positivo nos próximos trimestres após efeitos não recorrentes

Castellan, porém, indicou que os custos "transformacionais" da companhia, que há vários meses tem focado em simplificação de operações e revisão de seus produtos e posicionamento de mercado, devem continuar elevados neste ano, "mas deve reduzir bem em 2025 e serão muito pequenos em 2026".

Às 11h, as ações da Natura&Co lideravam as baixas do Ibovespa, mostrando recuo de 5%, enquanto o índice mostrava alta de 0,3%.

Questionado sobre as operações da Avon International, Castellan afirmou que o "nome do jogo" para a unidade é priorização dos investimentos em mercados mais rentáveis e citou que é possível que ocorra novas contrações de receita no curto prazo, "mas com foco em melhorar o crescimento da margem no futuro".

No primeiro trimestre, o faturamento líquido da Avon International caiu 4,7% em moeda constante e a margem Ebitda encolheu de 6,1% para 5,3%.

Barbosa comentou que os planos para uma eventual separação da Avon International do grupo seguem em estudo e que o foco da empresa na avaliação é permitir uma "estratégia em que as duas unidades sejam viáveis", mas não precisou quando as análises serão concluídas.

Segundo ele, a reestruturação dos negócios do grupo que já dura dois anos "está mais atrasada" na Avon International, mas a estratégia é a mesma de melhoria de preços e revisão de produtos, algo que incluirá para o final do ano itens de perfumaria. Atualmente, o foco da marca tem sido maquiagem e outros produtos para o rosto.