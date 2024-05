Petrobras avalia que continua lucrando com diesel ao não repassar volatilidades

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A política de preços da Petrobras para o diesel tem sido exitosa em evitar repassar volatilidades do mercado externo ao interno e permite ainda que a companhia continue lucrando, afirmaram executivos da companhia nesta terça-feira em videoconferência com analistas.

A defesa veio após a companhia ter reportado uma queda de lucro líquido no primeiro trimestre em meio a uma redução dos preços do petróleo no mercado internacional, menores vendas de derivados e queda nas margens de venda de diesel.

O CFO da Petrobras, Sergio Caetano Leite, destacou que as margens do diesel sofreram pressão do aumento da mistura de biodiesel no diesel, a partir do início de março, assim como pela entrada de diesel de origem russa, que tem chegado ao país com valores mais competitivo ante concorrentes.