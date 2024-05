Volume do setor de serviços do Brasil cresce mais que o esperado em março

"O setor de serviços deverá continuar sendo impulsionado pelas melhores condições para o consumo das famílias, mas já começamos a notar uma dinâmica mais favorável para os serviços voltados às empresas", disse Rafael Perez, economista da Suno Research.

Para Perez, a mudança pode trazer novo ímpeto para o setor e, junto ao crescimento do consumo das famílias, reforça expectativa de desempenho mais sólido da economia no primeiro trimestre, quando ele prevê crescimento de 0,7%.

O índice de atividades turísticas, por sua vez, avançou 0,2% em março na comparação com fevereiro, após dois meses seguidos de perdas. Em março, o segmento estava 2,3% acima do patamar de pré-pandemia e 5,3% abaixo do ponto mais alto da série.

Em relação à coleta de dados do Rio Grande do Sul, assolado por chuvas e enchentes que tomaram diversas cidades do Estado, Lobo disse que a coleta dos dados de abril, embora eletrônica, está abaixo do normal.

"A pesquisa tem possibilidade de revisão por 12 meses. Ou seja, se tiver problema de coleta no Rio Grande do Sul e não chegar ao patamar ideal, a gente pode atualizar isso até 12 meses para frente", afirmou Lobo, lembrando que o Estado tem peso de 4,58% no índice geral, o quinto mais significativo.