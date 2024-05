Votorantim Cimentos tem queda no lucro do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Votorantim Cimentos teve lucro líquido de 17 milhões de reais no primeiro trimestre, bem abaixo do resultado positivo de 78 milhões obtido no mesmo período do ano passado, informou a companhia nesta terça-feira.

O resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado ficou praticamente estável, a 766 milhões de reais, embora a margem tenha crescido de 13% para 14% no período.

A companhia, maior produtora de cimento do Brasil e com operações em diversos países, teve queda de 6% na receita líquida, a 5,45 bilhões de reais, embora o volume vendido do material tenha crescido 1%, a 8,1 milhões de toneladas.