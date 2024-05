Wall Street sobe após dados de inflação ao produtor "mistos"

"Investidores estão olhando para trás, para algumas das revisões do PPI, e dizendo: "Bem, não foi tão ruim assim, mas ainda assim o resultado é um número bastante forte", disse Paul Nolte, gerente de portfólio da Kingsview Asset Management.

"O que os investidores também podem estar observando é que talvez parte disso flua para os lucros de muitas empresas na forma de preços mais altos."

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, também disse que o relatório do PPI foi mais "misto" do que "quente", uma vez que os dados anteriores foram revisados para baixo.

Powell acrescentou não esperar que o próximo passo do banco central em relação às taxas de juros seja um aumento, apesar da recente série de dados de inflação acima do esperado.

Agora, o foco estará nos números de preços ao consumidor (CPI) de quarta-feira para ajudar a avaliar se as surpresas positivas no primeiro trimestre foram um pequeno detalhe ou uma tendência preocupante.

A inflação instável e a força persistente do mercado de trabalho levaram os mercados financeiros e a maioria dos economistas a adiar as expectativas de um corte inicial da taxa de juros do Fed para setembro, em relação a março, conforme previsto no início do ano.