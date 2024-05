BC fará pesquisa com empresas do setor não financeiro sobre expectativas e conjuntura

Na fase de piloto, o BC consultou cerca de cem empresas para testar o questionário e possibilitar a validação das respostas.

Essa amostra inicial, segundo a nota, foi elaborada tendo como ponto de partida uma seleção das maiores empresas de cada setor de atividade, excluindo os setores público e financeiro, acrescida de empresas com as quais o BC já vem realizando reuniões periódicas.

O BC pretende ampliar o rol de respondentes, à medida que a pesquisa avance e se torne mais conhecida entre as próprias companhias, por meio de contatos com as principais instituições representativas do setor empresarial de cada segmento econômico.