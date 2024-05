Campos Neto cita piora em expectativas, prêmio de risco e percepção fiscal ao justificar decisão do Copom

Segundo ele, o BC já havia informado anteriormente que a orientação futura da política monetária tinha condicionantes.

"Na reunião, discutimos os condicionantes, o debate foi sobre a gradação dos condicionantes, e não sobre a validade dos condicionantes e dos argumentos", afirmou.

De acordo com o presidente do BC, o Copom observou uma piora no ambiente para a taxa de juros nos Estados Unidos. No cenário local, foram discutidas implicações de um mercado de trabalho forte sobre a inflação e riscos de um comportamento menos benigno nos preços de alimentos.

Sem dar detalhes, Campos Neto afirmou que a incerteza política também foi discutida pelo Copom, e que ela "continua sendo elevada e gera uma incerteza no preço do petróleo".

Na reunião, de acordo com o presidente da autarquia, foi "bastante discutido" o tema fiscal, diante de uma "clara percepção" de piora na credibilidade do arcabouço para as contas públicas, com possíveis implicações para a política monetária.

Ele ainda apontou que, para os membros do Copom, algumas variáveis importantes de prêmio de risco apresentaram piora, citando como exemplo as NTN-Bs, títulos do Tesouro Nacional com remuneração atrelada à inflação.