MPF tenta suspender novamente mina de potássio de empresa canadense na Amazônia

A Brazil Potash defende que o território Mura não foi oficialmente reconhecido como uma reserva protegida pelo governo brasileiro e, portanto, o projeto pode ser licenciado pelo governo estadual do Amazonas, cujo governador Wilson Lima apoia totalmente o projeto de 2,6 bilhões de dólares.

O MPF do Amazonas contesta a mina desde 2016, e o projeto foi interrompido por uma juíza federal em 2023 -- uma decisão que foi posteriormente revertida por um tribunal superior.

O CEO da Brazil Potash, Matt Simpson, disse que a empresa solicitou 10 dias para produzir um comunicado demonstrando a “inviabilidade jurídica” da solicitação dos procuradores.

O tribunal que reverteu a decisão do juiz de Manaus “estabeleceu a competência do Estado para conduzir licenciamento ambiental e autorizou a continuação do processo de licenciamento”, disse Simpson, por escrito, à Reuters.

A mina pode ser fundamental para a agricultura brasileira porque reduzirá a dependência do Brasil em potássio, mas sua construção tem sido atrasada pela oposição do povo Mura, que afirma que não foi consultado sobre o uso de suas terras ancestrais. Atualmente o Brasil importa 90% do potássio utilizado no país.

O governador Lima, que afirma que a mina trará investimento e desenvolvimento ao seu Estado, anunciou no mês passado que a licença de instalação foi concedida para a mina ser construída em Autazes, 120 km ao sudeste da capital Manaus.