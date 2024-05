Petróleo se recupera e ganha 1% após queda de estoques nos EUA

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram quase 1% nesta quarta-feira, após uma mínima de dois meses na sessão anterior, com impulso de dados de recuo de estoques nos Estados Unidos acima do esperado.

Os futuros do Brent subiram 0,37 dólar, ou 0,5%, para fechar a 82,75 dólares por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos (WTI) subiu 0,61 dólar, ou 0,8%, a 78,63 dólares.