Vendas no varejo dos EUA têm estabilidade em abril

WASHINGTON (Reuters) - As vendas no varejo dos Estados Unidos ficaram inesperadamente estáveis em abril, uma vez que os preços mais altos da gasolina afetaram as compras outros produtos, indicando que os gastos do consumidor estavam perdendo força.

A leitura inalterada das vendas no varejo no mês passado seguiu-se a um aumento ligeiramente revisado para baixo de 0,6% em março, informou o Departamento de Comércio nesta quarta-feira. Anteriormente, as vendas no varejo haviam aumentado 0,7% em março.

Economistas consultados pela Reuters projetam que as vendas no varejo, que são em sua maioria bens e não são ajustadas pela inflação, cresceriam 0,4% em abril. As vendas aumentaram 3,0% em abril em relação ao ano anterior.