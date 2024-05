Ações da China e de Hong Kong fecham em alta com melhora do sentimento sobre setor imobiliário

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas fecharam em alta nesta quinta-feira lideradas pelos setores imobiliário e financeiro, uma vez que o sentimento melhorou depois que várias cidades importantes suspenderam as restrições à compra de casas e por causa de notícias de que os governos locais podem potencialmente comprar algumas casas não vendidas.

As ações do setor imobiliário continuaram a subir após notícias de que a China está considerando um plano para que os governos locais de todo o país comprem milhões de casas não vendidas.

O índice imobiliário do CSI300 e as incorporadoras imobiliárias do continente negociadas em Hong Kong saltaram 3,5% e 4,9%, respectivamente.