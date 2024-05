Arcabouço de juros do BCE pode desestimular empréstimos do mercado monetário, diz Nagel

FRANKFURT (Reuters) - O novo arcabouço para as taxas de juros do Banco Central Europeu pode desestimular os empréstimos do mercado monetário porque os bancos acharão mais barato recorrer ao BCE, disse o membro do banco Joachim Nagel nesta quinta-feira.

O BCE quer desabituar os bancos de dinheiro isento após 10 anos de impressão de dinheiro, mas está tentando fazer isso de forma suave o suficiente para não perturbar o sistema financeiro.

De acordo com um novo arcabouço apresentado em março, o BCE estabeleceu um spread de 15 pontos-base entre a taxa de juros que os bancos recebem quando depositam dinheiro no banco central e a taxa que pagam quando tomam emprestado do banco central.