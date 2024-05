Combinação da Auren e AES cria plataforma para expandir principalmente na fonte solar

Em teleconferência para comentar a transação, o CEO da Auren, Fábio Zanfelice, ressaltou as sinergias esperadas e disse que o portfólio diversificado, com usinas hidrelétricas, eólicas e solares, permite que a companhia siga crescendo com competitividade no futuro, principalmente na fonte solar.

Segundo ele, os novos ativos hídricos e eólicos agregados da AES ajudarão a companhia a acelerar sua expansão em solar, já que essas fontes equilibram a geração do portfólio nos momentos em que a solar não está produzindo.

Zanfelice também disse que, no modelo econômico da proposta à AES, não foi considerada uma renovação das concessões de usinas hidrelétricas da AES, cujos contratos vencem em 2032. A companhia trabalha com o cenário de recebimento de uma indenização residual por esses ativos ao final da concessão, mas não abriu valores.

"Vemos nesses ativos (hidrelétricos) um oportunidade, se ocorrer um leilão, como é mais provável pelo framework regulatório... Operando esses ativos, temos a oportunidade de estar em posição muito melhor no momento de relicitação", explicou.

A Auren também já montou um plano para melhorar a performance das usinas da AES, com foco em aumentar a disponibilidade deles, com ações de acompanhamento e planejamento de operação e manutenção até resolução de problemas crônicos de equipamentos.

"Identificamos similaridade com problemas que já tivemos (em ativos eólicos) no passado... Desde a entrada em operação até depois, no dia a dia", disse Zanfelice.