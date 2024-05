Ibovespa fecha com alta discreta tendo frigoríficos em destaque e contrapeso de Petrobras

Na visão da Ágora Investimentos, uma performance mais positiva do Ibovespa tem sido limitada pela crescente percepção de risco político-fiscal, diante das intervenções na Petrobras e planos do governo para socorrer o Rio Grande do Sul -- ainda que esses valores não sejam contemplados mais na meta fiscal.

Em Wall Street, o S&P 500 fechou em baixa de 0,2%, depois de renovar máxima intradia mais cedo, com o mercado apostando em dois cortes de 0,25 ponto percentual na taxa de juros pelo Federal Reserve este ano, movimento que tende a favorecer mercados emergentes, como é o caso do Brasil.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN caiu 2,84%, ainda afetada por receios de investidores com potenciais reflexos da mudança no comando após decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca com a nova presidente acelerar investimentos no comando da estatal, para que a empresa seja a principal indutora de emprego e renda no país.

- VALE ON subiu 0,73%, com o avanço dos futuros do minério de ferro na China, com notícias de que as autoridades chinesas estão considerando a compra pelo governo de imóveis não vendidos. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações com alta de 2,56%.

- ITAÚ UNIBANCO PN terminou com variação negativa de 0,3%, enquanto BRADESCO PN avançou 0,53%.