Petróleo sobe após dados econômicos dos EUA reforçarem expectativas de corte de juros

O número de norte-americanos que apresentaram novos pedidos de subsídio de desemprego caiu na semana passada em 10.000, para 222.000 com ajuste sazonal, informou o Departamento do Trabalho dos EUA, apontando tanto para uma força subjacente como para uma estabilização do mercado de trabalho.

“Mesmo que os pedidos de seguro-desemprego tenham sido baixos, o relatório foi fraco o suficiente para permitir que o Fed intervenha e corte”, disse John Kilduff, da Again Capital LLC. "As fortes tendências de emprego pressagiam uma forte procura de gasolina, embora tenha sido fraca."

Entretanto, os preços ao consumidor nos EUA subiram menos do que o esperado em abril, impulsionando as expectativas do mercado financeiro de um corte nas taxas de juros por parte do Federal Reserve em setembro, o que poderá moderar a força do dólar e tornar o petróleo mais acessível aos detentores de outras moedas.

(Reportagem adicional de Noah Browning, Katya Golubkova em Tóquio e Emily Chow em Cingapura)