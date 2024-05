Ações europeias caem em meio a nervosismo com corte de juros pelo BCE

Por Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam em baixa nesta sexta-feira, com investidores cautelosos após comentários de uma autoridade do Banco Central Europeu (BCE) sobre as perspectivas para a política monetária, enquanto a Richemont registrou seu melhor dia em mais de três meses, após anunciar uma reformulação em sua administração.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,13%, a 522,94 pontos, com o setor imobiliário, que é mais sensível aos juros, entre os piores desempenhos, pressionado pelos rendimentos mais altos dos títulos da zona do euro.