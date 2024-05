Goldman Sachs procura expandir linhas de crédito de private equity em meio ao aumento de negócios

Por Saeed Azhar

NOVA YORK (Reuters) - O banco de investimentos norte-americano Goldman Sachs está ampliando sua presença no mercado de empréstimos para private equity e gestores de ativos, planejando uma expansão no exterior para ajudar a preencher a lacuna deixada pela turbulência em bancos regionais e pela venda do Credit Suisse.

O banco de Wall Street e os rivais JPMorgan Chase e PNC Financial Services estão entrando nesse mercado estimado em 800 bilhões de dólares a 1 trilhão de dólares, uma vez que se espera que a atividade de negócios de private equity aumente devido à captação recorde de fundos. Esses empréstimos são baseados em ativos e tem curto prazo, o que reduz seu risco.