Ibovespa recua com agentes ainda ajustando perspectivas sobre juros

- 3R PETROLEUM ON perdia 2,38%, com agentes ainda analisando o acordo de fusão da companhia com a Enauta, que prevê a incorporação da segunda pela primeira, formando uma companhia de petróleo com "alto" potencial de crescimento nos próximos anos.

- SUZANO ON subia 1,55%, tendo no radar que seu conselho de administração aprovou na última sexta-feira emissão de 5,9 bilhões de reais em debêntures, com boa parte dos recursos destinada a refinanciamento e alongamento do perfil de endividamento.