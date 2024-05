Minério de ferro atinge máxima de 3 meses com perspectiva de melhora da demanda por imóveis

No início da sessão, o contrato chegou a subir até 2,4%, para 906 iuanes, o maior valor desde 20 de fevereiro.

Na sexta-feira, a China anunciou medidas "históricas" para estabilizar seu setor imobiliário, com o banco central facilitando 1 trilhão de iuanes em financiamento extra e flexibilizando as regras de hipoteca, e os governos locais se preparando para comprar "alguns" apartamentos.

O minério de ferro e o aço são muito utilizados no setor de construção e a China é o maior consumidor mundial dessas commodities.

O minério de ferro de referência para junho na Bolsa de Cingapura subia 1,4%, a 119 dólares a tonelada.

Os ganhos em outros metais, como o cobre e o ouro, com ambos atingindo altas recordes na segunda-feira, também impulsionaram o sentimento de traders em negociações no complexo ferroso, disse um trader.

No entanto, com a margem das siderúrgicas chinesas permanecendo em território negativo, é provável que os preços das matérias-primas caiam em breve, quando as siderúrgicas começarem a pressionar seus fornecedores, acrescentou o trader.