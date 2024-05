Dólar recua frente ao real em linha com exterior

O dólar ganhou força ante as demais divisas no exterior e voltou a acelerar no Brasil na quarta-feira.

Nesta manhã, no entanto, o índice do dólar - que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas - recuava, evidenciando um movimento de ajuste após a valorização na véspera.

No cenário nacional, os investidores acompanharam na quarta-feira falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em audiência na Câmara dos Deputados e a divulgação do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do segundo bimestre.

Mas, de acordo com Alencastro, é pouco provável que os eventos econômicos no país tenham tido qualquer influência no preço do dólar nesta semana, com a atenção do mercado completamente voltada ao cenário externo.

