Minério de ferro segue queda de preços de metais básicos e preciosos por apetite a risco

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, acompanhando um mercado mais fraco de metais básicos e preciosos, já que um dólar norte-americano mais forte alimentou mais apetite a risco.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações da manhã com queda de 1,09%, a 906,5 iuanes (125,13 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência para junho, na Bolsa de Cingapura, foi negociado em baixa de 1,77%, a 119,45 dólares a tonelada.