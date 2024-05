Petróleo cai pela 4ª sessão seguida com incerteza sobre inflação nos EUA

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram pela quarta sessão consecutiva nesta quinta-feira e fecharam em mínimas de vários meses, uma vez que a perspectiva de taxas de juros mais altas nos Estados Unidos por mais tempo aumentou as preocupações em torno do crescimento da demanda no maior mercado de petróleo do mundo.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em queda de 0,54 dólar, ou 0,7%, a 81,36 dólares o barril, menor patamar desde janeiro. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) caíram 0,70 dólar, ou 0,9%, para 76,87 dólares o barril, o menor nível em três meses.

Dados da S&P Global mostraram uma aceleração da atividade empresarial nos EUA este mês, mas os fabricantes também relataram uma alta nos preços de uma série de insumos, sugerindo uma recuperação na inflação de bens nos próximos meses.