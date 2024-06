Opep+ trabalha em acordo complexo de corte de produção para 2024-2025, dizem fontes

Por Dmitry Zhdannikov e Alex Lawler e Maha El Dahan

LONDRES (Reuters) - A Opep+ está trabalhando em um acordo complexo a ser firmado em sua reunião no domingo, que permitirá ao grupo estender alguns de seus cortes significativos na produção de petróleo até 2025, disseram três fontes familiarizadas com as discussões da Opep+ na quinta-feira.

A Opep+ fez uma série de cortes desde o final de 2022 em meio ao aumento da produção dos Estados Unidos e de outros não membros do grupo de produtores, além de preocupações com as perspectivas de demanda, já que as principais economias mundiais lutam com altas taxas de juros para controlar a inflação.