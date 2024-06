Petróleo cai antes da reunião da Opep+ e fecha semana com perda

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira e encerraram a semana com perda, conforme os investidores aguardam uma reunião da Opep+ no domingo que determinará o destino dos cortes de produção do grupo de produtores.

Os contratos futuros do Brent para entrega em julho caíram 0,24 dólar, ou 0,3%, para 81,62 dólares por barril, enquanto o contrato mais líquido de agosto caiu 0,77 dólar, ou 0,8%, para 81,11 dólares. Os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caíram 0,92 dólar, ou 1,2%, a 76,99 dólares.