Airbus anuncia cortes de custos para "salvar 2024" após problemas de produção

PARIS (Reuters) - A Airbus lançou um programa de cortes de custos e congelamento no número total de funcionários para fortalecer o desempenho de seu principal negócio de fabricação de aviões em 2024 e além, semanas após ser forçada a reduzir as metas de produção de jatos, disseram fontes do setor.

Com o codinome "LEAD!", a nova iniciativa abordará urgentemente um aumento nos custos por aeronave e resolverá questões mais profundas de produtividade, enquanto a maior fabricante de aviões do mundo se prepara para uma eventual recuperação da rival norte-americana Boeing.

Algumas posições podem desaparecer e o número total de cargos será limitado, mas a empresa não espera um plano de demissão "convencional", disse o presidente-executivo da companhia, Christian Scherer, em um memorando aos funcionários, de acordo com fontes da indústria.