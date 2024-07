Juros futuros sobem após série de quedas, apesar de Haddad reiterar defesa do ajuste fiscal

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 11,74%, ante 11,71%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 11,75%, ante 11,731%.

Apesar do avanço no dia, as taxas longas terminaram a semana abaixo do nível de 12% -- algo que não ocorria desde a semana de encerrada em 31 de maio.

As taxas dos DIs subiram desde o início do dia, embora no exterior os rendimentos dos Treasuries demonstrassem certa acomodação, com os yields longos muito próximos da estabilidade.

Às 10h51, em meio à participação de Haddad em evento em São Paulo, a taxa do DI para janeiro de 2026 -- um dos mais líquidos -- atingiu a máxima de 11,21%, em alta de 14 pontos-base ante o ajuste da véspera. O pico da taxa ocorreu em sintonia com a renovação de máximas do dólar ante o real, a despeito de no exterior a moeda norte-americana estar em queda.

Haddad defendeu que a expansão fiscal neste momento não é boa para o Brasil e afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva cortará gastos primários para ajustar as contas públicas se for necessário.

"Estamos desde 2014 ou 2015 produzindo déficit pesado", disse Haddad em sua fala. "Isso melhorou a vida de alguém?", questionou durante sabatina em Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).