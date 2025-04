Mais rico do mundo: de onde vem fortuna de Musk, avaliada em quase R$ 2 tri

Outro negócio lucrativo de Musk é a SpaceX. A companhia de exploração aeroespacial está avaliada em US$ 350 bilhões (R$ 1,99 trilhão), de acordo com uma venda fechada de ações realizada em dezembro de 2024. Musk detém 42% de participações, o que equivale a US$ 147 bilhões (R$ 837,83 bilhões).

A x.AI, empresa de inteligência artificial do magnata, deu um salto na última semana ao comprar o X, o antigo Twitter. O próprio Musk anunciou o negócio, afirmando que a transação havia sido feita em ações. A rede social estava avaliada em US$ 45 bilhões (R$ 256,48 bilhões), mas possuía US$ 12 bilhões (R$ 68,39 bilhões) em dívidas e, por isso, seu valor final foi de US$ 33 bilhões (R$ 188,08 bilhões). Após a fusão, a x.AI agora vale US$ 80 bilhões (R$ 455,96 bilhões), dos quais 54% pertencem a Musk em ações: US$ 43,2 bilhões (R$ 246,22 bilhões).

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).



Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at? -- Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2025

A Neuralink teria valor estimado de US$ 7,2 bilhões, de acordo com uma venda privada de ações reportada pela Forbes em novembro. Musk possui 69% da empresa que desenvolve implantes cerebrais para monitorar e estimular a atividade no órgão humano, ou seja, US$ 4,97 bilhões (R$ 28,33 bilhões).

Musk também tem 69% de participação na Boring Company, startup de infraestrutura que constrói túneis subterrâneos. A Forbes avalia a empresa em US$ 8,3 bilhões (R$ 47,31 bilhões), de acordo com negociações privadas de suas ações. Portanto, o empresário deteria US$ 5,73 bilhões (R$ 32,66 bilhões).

O empresário ainda possuiria, pelo menos, outros US$ 6 bilhões (R$ 34,2 bilhões) em investimentos e dinheiro. É importante ressaltar que é possível que as empresas de capital fechado ou investimentos de Musk tenham crescido ainda mais nos últimos meses, mas a informação não seja pública, o que explicaria também a variação em sua fortuna total estimada.