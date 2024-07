Volume de serviços do Brasil fica estável em maio; enchentes no RS impactam turismo

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - O setor de serviços brasileiro interrompeu dois meses seguidos de alta e registrou estabilidade em maio, um resultado que ainda assim foi melhor do que o esperado, enquanto as enchentes no Rio Grande do Sul impactaram o índice de turismo.

Na comparação com o mesmo mês de 2023, o volume de serviços apresentou alta de 0,8%, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)