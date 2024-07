Wall Street fecha em alta com apostas de corte nos juros do Fed

O S&P 500 e o Dow Jones subiram para recordes históricos antes de desfazerem grande parte desses ganhos no fechamento.

O lucro do segundo trimestre do JPMorgan Chase foi impulsionado pelo aumento das taxas bancárias de investimento. Entretanto, as ações do maior banco do mundo caíram 1,2%.

O Wells Fargo recuou 6% depois que a instituição não atingiu as estimativas para a margem financeira, enquanto o Citigroup cedeu 1,8%, apesar de ter registrado um aumento na receita do segmento de banco de investimento.

O índice de bancos do S&P 500 perdeu 1,5%.

O Dow Jones subiu 0,62%, para 40.000,90 pontos. O S&P 500 avançou 0,55% para 5.615,35 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,63%, para 18.398,45 pontos,

Na semana, o S&P 500 subiu 0,9%, o Nasdaq avançou 0,2% e o Dow Jones teve alta de 1,6%.