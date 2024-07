Dólar fecha no 2º maior valor do ano em mais um dia de pressão para emergentes

Às 17h30, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 1,27%, a 5,6625 reais na venda.

Com a agenda econômica esvaziada no Brasil, o mercado se voltou para o exterior, em mais um dia de fraqueza das commodities e apreciação do iene.

As preocupações em torno da demanda da China fizeram o minério de ferro -- produto importante da pauta exportadora brasileira -- ceder 1,65%, a 775,5 iuanes (106,61 dólares) a tonelada, na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE).

Os preços do petróleo avançaram no mercado internacional, mas ainda se mantiveram em níveis baixos, próximos dos vistos no início de junho.

Já o iene teve mais um dia de avanço firme em meio à expectativa de que o Banco do Japão possa adotar na próxima semana um primeiro movimento no sentido de elevação de juros. Isso penalizava o dólar em sua relação com o iene, em meio à desmontagem de operações de carry trade realizadas entre Japão e EUA.

No carry trade, investidores tomam recursos em países como o Japão, onde as taxas de juros são baixas, e reinvestem em países onde a taxa de juros é maior -- caso dos EUA, mas também dos países emergentes.