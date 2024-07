Companhias aéreas Flybondi e Jetsmart miram mercado brasileiro

A fonte acrescentou que a Flybondi está avaliando a possibilidade de operar voos domésticos no Brasil.

A Jetsmart, por sua vez, está se concentrando no momento "unicamente em voos internacionais", disse Ortiz.

O executivo também disse que as regulações no Brasil, como proteções rigorosas ao consumidor e uma proposta para incluir automaticamente o preço da bagagem nos custos das passagens, afetaram a "viabilidade" de operar no país, além dos custos elevados do combustível de aviação.

(Por Kylie Madry)