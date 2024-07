Minério de ferro sobe em Dalian com novos estímulos da China, mas registra perda semanal

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian interromperam uma queda de três sessões nesta sexta-feira, impulsionados por novos estímulos econômicos da China, principal mercado consumidor, mas registraram perda em base semanal em meio a preocupações com a demanda do setor imobiliário local.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,5%, a 779 iuanes (107,45 dólares) a tonelada. O contrato caiu 2,75% em uma base semanal.