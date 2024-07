Teste de segurança cibernética do BCE mostra que há "espaço para melhorias" para bancos

Em seguida, o BCE examinou suas propostas e fez recomendações específicas para cada banco como parte de sua avaliação anual de supervisão. Isso não afetaria os requisitos de capital.

"Os resultados do teste de estresse são perspicazes e mostraram que, embora os bancos tenham estruturas de resposta e recuperação de alto nível, ainda há espaço para melhorias", disse a supervisora do BCE, Anneli Tuominen, em um post no blog.

Especificamente, os bancos foram instruídos a trabalhar na forma de garantir a continuidade dos negócios após uma invasão, reforçar suas medidas de backup e examinar mais de perto os fornecedores externos, entre outras recomendações.

"Em alguns casos, os bancos já melhoraram ou planejam remediar as deficiências apontadas durante o exercício", disse o BCE em um comunicado à imprensa.

Dos 109 bancos que participaram do teste de estresse, 28 foram selecionados para um exercício mais aprofundado que também envolveu um exercício de recuperação real e uma inspeção in loco.

O BCE não mencionou os nomes dos bancos examinados e forneceu poucos detalhes sobre os pontos fracos exatos do setor, dizendo que isso visava não dar vantagem aos hackers.