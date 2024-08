Ações da China caem com temores de desaceleração dos EUA

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em forte queda na sexta-feira, acompanhando a fraqueza dos mercados globais, depois que dados de atividade industrial dos Estados Unidos mais fracos do que o esperado provocaram temores de uma desaceleração, enquanto o conflito no Oriente Médio e a frágil recuperação da China também afetaram o sentimento.

Uma medida da atividade industrial dos EUA caiu para uma mínima recorde de oito meses em julho em meio à queda no volume de novos pedidos, mostraram dados na quinta-feira, provocando um amplo movimento de aversão ao risco nos mercados, mesmo após os sinais do Federal Reserve nesta semana de que um corte nos juros poderia ocorrer já em setembro.

As tensões no Oriente Médio aumentaram depois que militares israelenses disseram na quinta-feira que o chefe da ala militar do Hamas, Mohammed Deif, foi morto no mês passado em um ataque aéreo israelense em Gaza, um dia depois que o líder político do grupo, Ismail Haniyeh, foi morto em Teerã.