Encomendas à indústria dos EUA caem mais do que o esperado em junho

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de produtos manufaturados nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em junho, mas os gastos das empresas com equipamentos foram sólidos como inicialmente estimado, mostraram dados do governo nesta sexta-feira.

As encomendas caíram 3,3% depois de recuo de 0,5% em maio, informou o Departamento de Comércio. Economistas consultados pela Reuters previam queda de 2,9%.

O governo também informou que as encomendas de bens de capital não relacionados à defesa e excluindo aeronaves, que são vistos como uma medida dos planos de gastos das empresas com equipamentos, aumentaram 0,9% em junho, contra alta de 1,0% no mês passado.