Vendas de veículos novos aumentam em julho, diz Fenabrave

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - Os emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus aumentaram 7% em julho ante o mesmo período do ano passado, para 241,3 mil unidades, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pela associação de concessionários, Fenabrave.

Na comparação com junho, as vendas de veículos novos subiram 12,6%, e no acumulado do ano até julho, avançaram 13,2%, para 1,38 milhões de unidades, informou a entidade.