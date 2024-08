Wall St abre em forte queda após dados fracos de empregos; Amazon e Intel recuam

(Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos caíam na abertura desta sexta-feira, com o Nasdaq a caminho de confirmar que está em correção, depois que números fracos de emprego exacerbaram as preocupações com a desaceleração da economia e com a Amazon e a Intel caindo devido a previsões pessimistas.

O Dow Jones caía 0,68% na abertura, para 40.075,33 pontos. O S&P 500 recuava 1,29%, a 5.376,63 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha queda de 2,41%, para 16.780,446 pontos.

(Reportagem de Ankika Biswas em Bengaluru)