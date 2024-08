Tesla para de receber pedidos do Cybertruck mais barato e oferece versão de US$100 mil

Em outubro, Musk afirmou que a Tesla tinha 1 milhão de reservas para o automóvel. Alguns clientes indicaram que estão aguardando versões mais baratas, porque os preços estão mais altos e as autonomias menores do que o previsto inicialmente.

"Isso mostra que a demanda é muito menor do que um milhão de veículos", disse Sam Abuelsamid, analista da Guidehouse Insights, à Reuters.

O Cybertruck vendeu quase 4.800 unidades em julho -- seu melhor mês até agora, tornando-se de longe o veículo mais vendido nos Estados Unidos com preço acima de 100 mil dólares, de acordo com a Cox Automotive.

"Eles venderam mais de 16.000 até agora, mas manter um volume alto nessa faixa de preço será um desafio", disse um porta-voz da Cox em um email.

O site da Tesla não oferece mais a opção de reservar uma versão de 61.000 dólares do Cybertruck, que antes estava disponível com uma autonomia de 250 milhas e entrega prevista para 2025. A versão de 99.990 dólares com motor duplo, da série limitada Foundation e com autonomia de 318 milhas, está estimada para ser entregue já neste mês, enquanto a versão com motor triplo Foundation Cyberbeast, de 119.990 dólares, com autonomia de 301 milhas, está disponível a partir de outubro.

