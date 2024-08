CEO do Bank of America diz que consumidores dos EUA podem se desanimar se juros não caírem logo

"Uma vez que o consumidor norte-americano comece a ficar muito negativo, é difícil reverter essa situação."

Quando questionado sobre a declaração do candidato republicano Donald Trump de que os presidentes deveriam ter uma palavra nas decisões do Fed, Moynihan disse que as pessoas eram livres para dar conselhos ao chair do Fed, Jerome Powell, e que cabia a ele decidir o que fazer.

"Se você olhar para as economias ao redor do mundo e ver onde os bancos centrais são independentes e operam livremente, eles tendem a ter um desempenho melhor do que aqueles que não são", afirmou.

(Reportagem de David Ljunggren em Ottawa)